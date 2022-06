Met de fiets de Maas over naar Nederland, langs het pittoreske Thorn en de dodendraad

Start- en eindpunt

Jachthaven De Spaanjerd, Maasstraat 82, Kinrooi

Afstand

52 km

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

- Sint-Annakapel (tussen knooppunt 1 en 39)

- Sluis Oude Maasweg (aan knooppunt 39)

- Abdijkerk Thorn (tussen knooppunt 53 en 21)

- Dodendraad Molenbeersel (tussen knooppunt 17 en 18)

Route

22-1-39-10-40-42-52-53-21-20-25-91-17-18-19-28-27-25-22

Zien onderweg

1. Grensmaas

De start van deze route bevindt zich in Ophoven, Kinrooi. Aan de Spaanjerd meer bepaald, een jachthaven met zowat duizend aanlegplaatsen en volgens kenners één van de best uitgeruste binnenjachthavens van West-Europa. Indrukwekkend, hoe hier drie vormen van vervoer samenkomen en naadloos in elkaar overvloeien. Je kan de auto of camper parkeren op de ruim aangelegde parking, waar je aan boord van een bootje kan stappen of op de fiets kan springen om het fietsroutenetwerk van België en Nederland te ontdekken.

Maar dus: de Maas over. Het veer pikt je om het kwartier op aan de steiger naast het terras van Hotel De Spaenjerd. Een overtocht kost amper 1,20 euro. In de eerste helft van de route vormt de Maas de leidraad voor deze fietstocht en lijken de uitzichten verwikkeld in een wedstrijd om tot mooiste te worden uitgeroepen. Steek je camera niet te ver weg!

2. Hompesche Molen

Nu kan je van clichés zeggen wat je wil, maar dit cliché deed ons glimlachen: meteen nadat je voet aan wal hebt gezet in Nederland, zie je in de verte een windmolen. Niet van het megawatt-opwekkende type, maar van het oer-Hollandse poldertype. Zo eentje met doeken tussen de wieken en de Nederlandse vlag in de top. Na amper een kilometer internationaal fietsen, rij je letterlijk onder de wieken van de Hompesche Molen door.

Iets verderop ligt Stevensweert, de eerste gemeente die je tegenkomt wanneer je de Maas bent overgestoken. Stevensweert voldoet aan alle verwachtingen die je als Vlaamse fietser hebt van een Nederlands-Limburgse gemeente. Gezellig, geordend en hoogst overzichtelijk. Echt zo’n dorpscentrum waarvan je denkt: houden we hier al halt of wachten we het volgende, kraaknette dorp af?

3. Grote Hegge

Vlak voor je Thorn binnenfietst, rij je na een korte omleiding over een fiets- en wandelbrug. Die overspant de Grote Hegge, een van de vele plassen die zijn ontstaan na de grindwinning in de Maas. Grote Hegge is een speciale plek, niet alleen omdat er een dagstrand is, maar ook omwille van wat er zich in het water bevindt. Op slechts enkele meters van de kant en op zes tot twaalf meter diepte ligt het wrak van een grindaak.

Het gaat om een populaire duikplek die in de maanden mei en juni druk wordt bezocht omdat het zicht in de plas dan het beste is. Het wrak is 35 meter lang en herbergt paling en kreeftjes. In mei en juni is het een broedplaats voor snoekbaarzen die hun nest angstvallig bewaken en agressief uit de hoek kunnen komen. Gezellig weetje voor wanneer je over de brug fietst!

4. Thorn

Het beroemde witte stadje is zo wit dat je er op een zonovergoten dag met de ogen gaat knipperen. De hagelwitte gevelverf moet in Thorn echt wel scherp geprijsd zijn, want het hele dorpscentrum is ervan voorzien. Alleen de Abdijkerk prijkt in de oorspronkelijke grauwe zandsteen.

Pittoresk is de beste omschrijving van Thorn. Smalle straatjes met zogenaamde Napoleons-koppen, een maaslandse kasseivariant die duidelijk niet bedoeld was voor de duizenden fietstoeristen die tegenwoordig het charmante stadje aandoen. Je hobbelt er een flink eind op los.

Wat opvalt wanneer je Thorn - dat letterlijk op een steenworp van de Belgische grens ligt - verlaat, is dat de netheid en de georchestreerde uitstraling ook meteen weer ophouden. Eenmaal over de grens regeert de vertrouwde Vlaamse doe-maar-raak-aanpak. Alleen in het gezapige dorpscentrum van Neeritter dachten we even: tiens, dus toch. Bleek het tot Nederland te behoren, en had het niets te maken met Opitter.

5. Dodendraad

In Molenbeersel houden we halt aan een reconstructie van de Dodendraad die de Duitsers kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op de grens tussen België en het neutrale Nederland plaatsten. De 330 kilometer lange draad liep van het drielandenpunt tot Knokke. In Limburg had de draad een totale lengte van 154 kilometer, het langste van alle provincies.

De grens met Nederland was een cruciaal smokkelgebied, zowel voor brieven en oorlogsinformatie als voor gewone smokkelwaar. Veel berichten waren bestemd voor het hoofdkantoor van de Britse geheime dienst op het vasteland, dat zich in Rotterdam bevond. Een elektrische draad moest het verkeer tussen België en Nederland tegengaan. In het begin van de vorige eeuw was het gevaar van elektriciteit niet bekend bij een groot deel van de bevolking. De draad kostte naar schatting vele honderden mensen het leven, maar kon niet voorkomen dat duizenden mensen alsnog de grens overstaken.

Na de Dodendraad blijft de fietsroute op Belgische bodem en dat is misschien maar goed ook.

Even bijtanken

Brasserie De Spaenjerd (aan het start- en eindpunt)

Maasstraat 84, Kinrooi

open elke dag van 9 tot 23 uur (keuken tot 21.30 uur)

www.maashotels.be/de-spaenjerd

Eetcafé ’t Veerhuis

Polstraat 1, Wessem (NL)

open ma-do 9 tot 22.30 uur, vrij-zat 9 tot 00.30 uur, zon 9 tot 21.30 uur

www.veerhuiswessem.nl

De Pannekoekenbakker

Bogenstraat 2, Thorn (NL)

open elke dag van 10 tot 20 uur

www.pannekoekenbakker.nl

Café-brasserie De Sjeiven Dörpel

Leeuwerikstraat 74, Maaseik

open maa-do 10 tot 23 uur, vrij-zat 10 tot 1 uur, zon 9.30 tot 22 uur

sjeivendorpel.be