Afghaan krijgt vier jaar cel voor aanranding meisjes op straat

Een 43-jarige Afghaan is in Hasselt veroordeeld voor het aanranden en belagen van twee vrouwen en twee minderjarige meisjes. Dat deed de veertiger veelal op klaarlichte dag in het centrum. Het komt hem op vier jaar cel te staan.

De feiten speelden zich af tussen juni 2019 en januari 2021 in de provinciehoofdplaats. Een minderjarig meisje wachtte hij op na school. Meerdere keren viel hij haar lastig totdat het de spuigaten begon uit te lopen. Een keer greep hij haar hand, pakte haar heupen vast en graaide naar het meisje haar borsten. Ook een ander slachtoffer liep een traumatische ervaring op en barstte tijdens het proces in tranen uit. De dader was afwezig op het proces. Zoals wel meer. Er werden vragen gesteld bij zijn geestestoestand en er volgde een onderzoek. Althans, dat was het plan. De veertiger daagde nooit op waardoor het bijgevolg onmogelijk vast te stellen was of hij met een stoornis sukkelde. De rechter legde hem vier jaar cel en de rekening van 710 euro op voor de proceskosten. Aan de slachtoffers is de dader een schadevergoeding van 5.055 euro verschuldigd. (GeHo)