Zuhal Demir dient klacht in wegens bedreiging tegen boer die haar aan de strop wil: “Er is een grens overschreden”

De minister ging de voorbije weken in elke provincie met boeren in gesprek over de op til zijnde verstrengingen rond stikstofuitstoot. Daardoor zullen enkele tientallen boerderijen de deuren moeten sluiten en vooral de omgeving in het Turnhoutse Vennengebied is daarbij zwaar getroffen. De bijeenkomst van maandagavond was in Merksplas, in de provincie Antwerpen.

“In de zaal zaten zo’n 300 mensen, maar tijdens de bijeenkomst zijn er plots een honderdtal tractoren opgedoken”, klinkt het op het kabinet van Demir. “Die hebben alle wegen geblokkeerd, waardoor ook de auto van de minister ingesloten was. De minister ging ook buiten nog met de landbouwers in gesprek. Maar toen de sfeer buiten bitser werd, besloot de politie om haar weg te leiden. Zeker door de duidelijke boodschappen op sommige tractoren.”

Eén boodschap is er voor de minister ver over, waardoor ze besluit om klacht in te dienen. Het gaat om een bord met “Demir aan de strop”, met op de tractor ook een galg met een pop. “De nummerplaat is achterhaald en er wordt klacht ingediend. Als er een grens overschreden wordt, moet je klacht indienen.”

Vorige week kreeg de Nederlandse minister van Natuur nog bezoek aan huis van boze boeren, na het Nederlandse stikstofakkoord. “Politici intimiderend opzoeken op hun oprit, bij hun kinderen, dat is niet nodig”, zei Demir daar eerder deze week al over. “Maar als minister moet je wél de moed hebben je akkoord uit te leggen aan de landbouwers.” (kba)

Er waren in totaal zo’n honderd tractoren.

De wegen rond de vergaderzaal werden geblokkeerd.