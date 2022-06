Justin Bieber is nog niet verlost van gezichtsverlamming, maar voelt zich steeds beter: “Jezus staat me bij”

Het was even schrikken voor de fans van Justin Bieber (28) toen ze vrijdag op Instagram een video onder ogen kregen waarin de Canadese popster uit de doeken deed dat hij lijdt Ramsay Hunt-syndroom. Daardoor is een deel van zijn gezicht tijdelijk verlamd. Dinsdag gaf hij via een tekstbericht op zijn Instagram Story een update over zijn toestand. “Het gaat elke dag beter met mij”, schrijft hij en Bieber zegt steun te vinden in Jezus Christus.

Eerder vorige week kregen zijn fans al een tegenslag te verwerken toen Justin Bieber wegens “niet-corona-gerelateerde ziekte” een reeks geplande concerten moest schrappen. Vrijdag kwam dan de aap uit de mouw en deed de zanger uit de doeken dat hij een virusinfectie had opgelopen, met het Ramsay-Huntsyndroom tot gevolg. Een vervelend nevenverschijnsel is dat de spieren in de helft van zijn gezicht verlammingsverschijnselen vertonen.

Vrijdag zei hij nog in een Instagramvideo dat zijn situatie steeds verergerde. Dinsdag stelde hij zijn fans via hetzelfde kanaal al een beetje geruster. “Met de dag voel ik me nu steeds beter”, schrijft hij. “Ondanks al het ongemak heb ik troost gevonden bij degene die mij heeft ontworpen en die mij kent.”

Bieber doelt daarmee op Jezus Christus. Eerder maakte de popster bekend dat hij de Zoon van God uit de christelijke leer aanbidt, maar tegelijk zegt hij niet religieus te zijn.

“Ik word er nu aan herinnerd dat hij alles van mij weet”, gaat Bieber verder. “Hij kent mijn donkerste kanten, die ik liefst voor iedereen verborgen houd. En hij verwelkomt me steeds in zijn liefdevolle armen. Dat perspectief geeft me rust tijdens de gruwelijke storm die ik momenteel doormaak. Ik ben ervan overtuigd dat deze storm zal overwaaien, maar in de tussentijd staat Jezus me bij.”