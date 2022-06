Alison Van Uytvanck mag zich opmaken voor duel met Ysaline Bonaventure in Italië

Alison Van Uytvanck (WTA 47) staat in de tweede ronde van het WTA 125-toernooi in het Italiaanse Gaiba (gras/115.000 dollar). De Grimbergse, het eerste reekshoofd, wipte de Italiaanse Cristiana Ferrando (WTA 254) met 6-4 en 6-1.

In de achtste finales speelt ze in een Belgisch onderonsje tegen Ysaline Bonaventure (WTA 151). Die ging maandagavond in twee sets voorbij de Russin Elina Avanesyan (WTA 133). In de onderlinge duels leidt Van Uytvanck met 4-0 tegen Bonaventure.

Greet Minnen (WTA 88), de derde Belgische op de tabel en het zevende reekshoofd, speelt later op de dag tegen de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 159). Ook Bonaventure komt dinsdag in actie. Aan de zijde van de Tsjechische Renata Voracova staat ze tegenover de Russinnen Anastasia Potapova en Yana Sizikova.