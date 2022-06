Schotland wil onafhankelijkheidsreferendum er desnoods door drukken

De Schotse regering wil een nieuw referendum over onafhankelijkheid organiseren, of Londen dat nu toestaat of niet. Premier Nicola Sturgeon zei dinsdag een volksraadpleging te willen forceren als dat nodig is, “maar wel op een wettige manier”.

Edinburgh is echter met een Britse regering geconfronteerd, die “noch de democratie noch het principe van de rechtsstaat eerbiedigt”, aldus de politica van de Schotse Nationale Partij (SNP). Omdat Schotland bij het Verenigd Koninkrijk hoort, moet de centrale regering in Londen toestemming geven voor een referendum.

Sturgeon zei binnenkort plannen te zullen voorleggen over de manier waarop het fiat van Londen te omzeilen is. Het Schotse parlement heeft daarvoor “een niet te bestrijden democratisch mandaat”, voegde ze eraan toe. Het is de bedoeling dat de Schotten al ten laatste eind volgend jaar over onafhankelijkheid kunnen stemmen.

Meteen kwam er tegenwind uit Londen. Premier Boris Johnson is niet van de mening “dat het nu de tijd is om te praten over een tweede onafhankelijkheidsreferendum”, zei een woordvoerder.

De Schotse regering publiceerde dinsdag het eerste van een reeks documenten over hoe de toekomst van een onafhankelijk Schotland eruit zou zien. Bij het referendum van In 2014 stemde 55 procent van de Schotten nog tegen het verlaten van het Verenigd Koninkrijk. De SNP en haar Groene coalitiepartner argumenteren echter dat de brexit de situatie fundamenteel heeft veranderd. Een meerderheid van 62 procent van de Schotten heeft tegen de brexit gestemd. Waarop de Schotse regering zich inzet voor een herintrede van Schotland in de Europese Unie.