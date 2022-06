Joke Emmers knipt uw kaartje: de smakelijkste cultuurbrokken van Moment in Tongeren

Heeft u een momentje? Want in Tongeren bulkt het de hele zomer lang weer van interessante voorstellingen rond het thema tijd met cultuurfestival MoMent. Een selectie waarbij het schrappen veel moeite kostte.

Theater op de boerderij en in de kerk

Een toeschouwer vroeg onlangs na het zien van theaterstuk Boeren, of de tekst een maand geleden geschreven was. Niet dus: Boeren, neergepend door Erik Vlaminck, dateert al van de vorige Momenteditie. Het toont aan hoe actueel het stuk is. Boeren vertelt het verhaal van twee broers (Gert Jochems en Hans Van Cauwenberghe), boerenzonen, die worstelen met de problemen die de stiel tegenwoordig ondervindt. Het stuk wordt gespeeld op boerenerven.

Boerenzonen Gert Jochems en Hans Van Cauwenberghe. — © Kathleen Michiels

Elena Peeters op haar beurt liet zich voor Bidboek inspireren door de boeken die in de OLV-Basil-iek van Tongeren beschikbaar zijn voor ieder die daar een boodschap, gebedje, verzuchting of dankwoord in wil achterlaten. Aan de hand van die tekstjes, schreef ze een reeks verhalen die op 6 en 7 augustus gespeeld worden in de Tongerse Basiliek en de Sint-Odolphuskerk in Borgloon.

Concertjes op speciale plekjes

Het meest originele festival in Limburg is het Stadsmuzikantenfestival. Muzikanten spelen korte setjes, in hun uppie, alsof ze op straat zouden staan busken. Ze doen dat in het fraaie decor van het Begijnhof. Toeschouwers wandelen van miniconcertje naar miniconcertje en stellen zo een eigen programma samen. Dit jaar met bijdragen van onder anderen Fulco, Eva De Roovere en Whorses. Gratis, op 26 juni.

Eva De Roovere — © if

Ook in rood omcirkelen in de agenda: Muurd - Limburgse murderballads, gezongen in het Zutendaals - strijkt op 27 augustus neer op de begraafplaats van Borgloon.

Beestige expo’s

Vroeger was Zephyr gevestigd in de almaar afkalvende gelatinefabriek in Hasselt, nu creëert Hedwig Snoeckx voor haar bedrijf levensechte replica’s in haar atelier in Berg bij Tongeren. Voor Moment laat ze tot 18 september nog een kudde savannedieren grazen in de tuin van het Praetorium.

Hedwig Snoeckx van Zephyr. — © Anne Bourgeois

Cindy Wright op haar beurt toont zes uiterst realistische houtskooltekeningen van schedels in de Sint-Ursulakapel. Schrijvers als Tom Lanoye, Joke Van Leeuwen en Jeroen Olyslaegers schreven voor elke schedel een tekst en spraken die ook zelf in. Te zien tot 11 september.

Al fietsend verhalen luisteren op de ijzeren weg

Vanaf 1 juli kan u fietsen tussen de jeugdgevangenis van Tongeren en de stroopfabriek in Borgloon op het voormalige fruitspoor met onderweg zeven haltes. Daar ziet u portretten van fotograaf Luc Daelemans die elk een boeiend verhaal vertellen, gesprokkeld door Geert Verdickt (Buurman) en Jochen Smets. Op één van die haltes hoort u bijvoorbeeld het verhaal van Simon Gronowski die als kind met zijn moeder uit de trein sprong om te verijdelen dat hij in een concentratiekamp zou belanden. Het redde zijn leven.

Simon Gronowski. — © Luc Daelemans

De Real gaat nog eens open

Op 13 juli ziet u in de hemel - mits geen wolken - een supermaan. Die dag speelt een groep met dezelfde naam een concert in Tongeren, en wel in de legendarische dancing de Real die voor één keer nog eens de deuren opent. Onder andere Marco Cirone, Jee Kast en Bert Hornikx brengen een ode aan de witte bol.

Supermaan. — © RR

Joke Emmers knipt uw kaartje

In samenwerking met cultuurcentrum Hasselt vroeg Moment aan Joke Emmers om treinconducteur te worden. Ze controleert en knipt/scant kaartjes op de trein tussen Hasselt en Tongeren. In plaats van weg te kwijnen door constant op uw scherm te kijken, krijgt u via een koptelefoon de stem te horen van Sien Eggers terwijl Joke live speelt tijdens de 30 minuten durende rit (mits geen staking, afgelasting of een mier op de sporen). Vanaf 22 augustus.

Joke Emmers. — © FRANK ABBELOOS

Hoofd tegen kop

Acteur Herwig Ilegems (Duts, Van vlees en bloed) heeft een reeks kortfilms gemaakt waarin hij het vertrouwen van dieren probeert te winnen, en daar ook in slaagt. Hij maakt letterlijk contact met dieren door ze - nadat het nodige vertrouwen is gegroeid na veel geduld - hun kop zijn hoofd te laten aanraken. De filmpjes worden getoond vanaf 13 augustus aan het Julianuscomplex.

Herwig Ilegems (links). — © Tom Cornille

moment.tongeren.be