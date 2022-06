Bejaarde crowdsurfer raakt gewond tijdens optreden, maar heeft treffend antwoord klaar wanneer zanger polshoogte komt nemen

Opmerkelijk moment tijdens een concert van The Killers in Manchester afgelopen weekend. De show werd even stopgezet nadat een 67-jarige crowdsurfer op de grond was gevallen en een hoofdwonde opliep. Zanger Brandon Flowers kwam even polshoogte nemen, maar gelukkig stelde de bejaarde man het goed. Sterker nog, het slachtoffer kwam met een leuke repliek op de proppen waar zowel de zanger als het publiek om konden lachen.