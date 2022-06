Kan je relatie werken als alles goed zit, behalve de seks? Relatiedeskundige Rika Ponnet deelt haar expertise

Ze klampt me aan, samen met een vriendin, net na mijn lezing over de romantische liefde en hoe die te vieren. Dat ik tijdens diezelfde lezing wat lacherig had gedaan over tips voor een passioneel seksleven, maakte dat ze publiekelijk net niet die vraag had durven stellen. Maar het nu toch doet. Of je tevreden moet zijn met een relatie waarin alles goed zit, maar er geen passionele seks is.