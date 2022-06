Droogkast vat vuur in huis in Lommel-centrum

Lommel

In een huis op de Koningin Elisabethlaan in het Lommelse centrum is dinsdagnamiddag brand ontstaan. Vermoedelijk is de oorzaak een droogkast in de garage. Er was niemand thuis. Gelukkig merkten buren op tijd dat er iets mis was. De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg kwam snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde in de woning met rieten dak. De brandschade bleef beperkt tot de garage. De rook drong wel binnen in de rest van de woning. De brandweer was nog een tijd bezig met het ventileren van de woonvertrekken. mm