CONCERT. Neil Young Tributeband LeNoise gaat ‘Harvest’ spelen

Heusden-Zolder

In 1972, 50 jaar geleden, werden enkel slimme mensen geboren. Wij weten dat. Zo weten wij ook dat in dat jaar Harvest verscheen, het album waarmee Neil Young een miljoenenpubliek bereikte waarna de man zich vervolgens opzettelijk richting muzikale gracht reed en nog veel interessantere muziek begon te maken. De Limburgse tributeband LeNoise - dat zich aanvankelijk richtte op songs van Neil Young die hij maakte met het heerlijk krakkemikkige combo Crazy Horse - start een concertreeks waarin Harvest centraal staat. Tijd om te oogsten, nu als LeNoise XL met twee extra muzikanten. Op 25 juni spelen ze in de Muze in Heusden-Zolder. Daarna passeren ze nog in Zoutleeuw, Maaseik, Bree en Pelt en in het mooie openluchttheater in Valkenburg. zg

www.facebook.com/crazylenoise