Ondersteuningsgroep Jongdementie van vzw Menos zet de zomer in

"De weergoden waren ons gunstig gezind en dus kon de receptie buiten plaatsvinden", klinkt het. "Nadien volgde een heerlijke barbecue en er waren er zelfs die later op de avond een dansje placeerden. De voorzitter van vzw Menos, Geert Swartenbroekx, sprak de groep kort toe. In zijn toespraak haalde hij aan dat het jaar halfweg is en dat de groep alweer heel wat activiteiten op de teller heeft staan. Het belangrijkste doel blijft echter het samenbrengen van mensen met jongdementie en hun partners om elkaar te ontmoeten en steun bij elkaar te vinden. We noemen dit lotgenotencontact. Uiteraard is het ook de taak van Menos om mensen bij te staan in hun zoektocht naar informatie en ondersteuning."

De voorzitter deelde ook mee dat hij verheugd was dat vanuit de groep drie kandidaten zich opgegeven hebben voor de tweede editie van 'Restaurant Misverstand'. De selecties zijn lopende. Verder werden er op deze avond ook enkele mensen in de bloemetjes gezet. Jean Borgwald, mantelzorger van zijn vrouw Nicole, stippelt elke vierde zondag van de maand een wandeling uit voor de groep. Jean houdt daarbij altijd rekening met de wensen van de groep: rolstoeltoegankelijk, niet te lang, liefst vlak, gekoppeld aan een plek waar we iets kunnen drinken… Zo hebben ze al vele mooie plekjes in Limburg leren kennen. Een attentie van de groep was dan ook zeker op zijn plaats.

“We danken ook weer van harte het bestuur en medewerkers van Eendracht Termien voor de ideale locatie en ondersteuning, die we van hun krijgen”, klinkt het nog. “Dimi en Gillian danken we voor de catering, die erg in de smaak viel. Ook een woord van dank aan ons vast team van vrijwilligers: Roland, Anita, Maurice en Viv. Zij zorgden ervoor dat de mantelzorgers ook een vrije avond hadden.”

Meer info: vzw Menos, Chris Van Gerven, 089/65.57.16