Agentschap Opgroeien heft vergunning op van onthaalmoeder in Veurne

Agentschap Opgroeien treuzelt niet nadat aan het licht is gekomen dat in het West-Vlaamse Veurne een kindje met het shakenbabysyndroom in het ziekenhuis belandde. De onthaalmoeder in kwestie – die ontkent dat ze achter de mishandeling zit – speelt haar vergunning kwijt. Twee jaar geleden was er al sprake van een gelijkaardig feit.

Na de spoedvergadering bij het Agentschap Opgroeien maandagnamiddag komen er concrete acties tegen de onthaalmoeder uit Veurne. Dat is aan onze redactie bevestigd. Dinsdagmiddag werd ze via haar werkgever, de vzw Kinderdagverblijven Veurne, op de hoogte gebracht dat het Agentschap haar vergunning opheft. Dat impliceert dus dat ze niet langer mag werken als onthaalmoeder. De voorbije dagen had de vrouw in kwestie zich al ziek gemeld.

Enkele weken geleden had de politie telefoon vanuit het ziekenhuis gekregen. Er was een kindje binnengebracht dat hevig door elkaar was geschud. Er was sprake van het shakenbabysyndroom. Na datt alarmerend telefoontje startte het West-Vlaams gerecht een onderzoek startte naar slagen en verwondingen ten aanzien van een minderjarige. Een onderzoeksrechter buigt zich over de delicate kwestie. Concreet wordt momenteel onderzocht of de mishandeling plaatsvond bij de onthaalmoeder dan wel buiten de crèche. Dat is nog onduidelijk.

Twee gelijkaardige incidenten

De onthaalmoeder in kwestie werd verhoord, maar is niet opgepakt. Opvallend: twee jaar eerder, in maart 2020, gebeurde iets gelijkaardig. Ook toen ontkende de onthaalmoeder elke betrokkenheid. Dat onderzoek leidde toen niet naar de dader. Of de onthaalmoeder toen in de fout ging, wat de ouders vermoeden, bleef onduidelijk. Twee jaar later is er dus een nieuw geval van een mishandeld kind.

Vergunning kwijt, samenwerking beëindigd

De vzw Kinderdagverblijven Veurne was al een tijd op de hoogte van dat nieuwe lopende onderzoek. Pas maandag echter werd het Agentschap Opgroeien door de directie ingelicht. “We bekijken of er stappen nodig zijn richting de dienst die ons laattijdig op de hoogte bracht”, zegt woordvoerster Nele Wouters. Het Agentschap is niet te spreken over die late communicatie.

Kinderdagverblijven Veurne werd dinsdagmiddag door het Agentschap formeel ingelicht over het kwijtspelen van de vergunning. Eerder had de dienst zelf al de samenwerking met de vrouw in kwestie stopgezet.