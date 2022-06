Genk On Stage rolt de rode loper uit voor hiphoplegende Grandmaster Flash

Flash is fast. Flash is cool, rapte Blondie in haar nummer één hit ‘Rapture’. Niemand minder dan hiphoplegende Grandmaster Flash draait dit jaar de lichten uit op Genk On Stage.

Het gebeurt niet elke dag dat een koning naar je stad komt. Zondag 26 juni krijgen ze in Genk - de enige stad in Limburg die zich een tikkeltje met de Bronx mag vergelijken op Herstappe na - rap royalty over de vloer: Genk On Stage wordt dit jaar afgesloten met een één uur durende dj-set van Joseph Saddler, wereldwijd bekend als Grandmaster Flash. Als u zich dan nóg afvraagt wie dat is: drop The Message of The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel maar eens onder de naald, en zie hoe de bomma zich richting dansvloer looprekt om een paar acrobatische breakdancemoves boven te halen.

Pak slaag

Flash (64) is, samen met collegae Kool Herc, Disco Wiz, Grand Wizzard Theodore en Afrika Bambaataa, één van de grondleggers van hiphop. Eind jaren 70 en begin jaren 80 een totaal nieuw genre dat tegenwoordig alles overwoekerd heeft en een miljardenbusiness is geworden. “Mijn vader was een noeste verzamelaar van vinyl. Er waren thuis enkele strenge regels: ga nooit in de kast van de platen en blijf van de stereo-installatie af. Maar ik zag mijn vader bezig, hoe hij die mysterieuze zwarte schijven voorzichtig uit een hoes haalde en die dan afspeelde. Ik wist heel goed dat ik zijn spullen niet mocht aanraken, maar ik loerde hem uit. Zodra hij de deur achter zich dichtsloeg, dook ik in zijn collectie. Ik kan je verzekeren dat ik vaak een pak slaag heb gekregen.”

Oldskool hiphop: Grandmaster Flash in zijn begindagen. — © rr

“Thuis groeide ik op met allerlei soorten muziek: soul, jazz, folk… Noem maar op. Maar ikzelf ben muzikaal niet zozeer beïnvloed door bepaalde artiesten of songs, ik had meer een voorkeur voor bepaalde stukjes in nummers. Niet zelden was dat als je alleen de drummer hoorde. Ik werd verliefd op de drumbeat, en het maakte me geen bal uit in welk genre dat was.”

En daar komt de vernieuwing van Flash in zicht: hij wisselde die stukjes drumbeat op twee identieke platen af door van de ene naar de andere te cutten. Zo verlengde hij de beat en creëerde hij een bodem voor tracks waar mc’s later op gingen rappen. Hij maakte van twee platenspelers en een mengtafel een nieuw muziekinstrument. “Toen ik met mijn skills begon lachten ze me uit. Waarom raakt hij die platen met zijn vingers aan als hij draait? Vinyl, dat moest je immers behandelen alsof het je eigen kinderen waren.” Maar de blockparties sloegen aan en vormden zo het eerste zaadje tot de gigantisch vertakte boom die hiphop vandaag is geworden. Kortom, een legende. Grandmaster! Cut faster!

Genk On Stage, 24-26 juni, gratis, www.genkonstage.be