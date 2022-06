OPROEP. De TT-wijk in Hasselt bestaat een halve eeuw: wat zijn jouw herinneringen?

Ging jij naar de eerste film in de Trioscoop? Vond jij de liefde van jouw leven aan de roltrappen in de TT-wijk? Hielp jij mee bij de bouw van het centrum? Of heb je een andere mooie herinnering aan de TT-wijk? Dan zijn wij naar jou op zoek. In de zomer brengen we vijf dagen lang een reeks over de bekendste, maar niet altijd meest geliefde torens van Hasselt. Daarin brengen we de leukste, mooiste of meest emotionele herinneringen van de Limburger aan de TT-wijk.