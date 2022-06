Thomas De Gendt en Sylvain Moniquet twee jaar langer bij Lotto-Soudal

De Gendt blijft dus waar hij zit. Voor de Giro bestond er nog twijfel over zijn toekomst. Er was interesse van andere teams en van Lotto-Soudal kreeg hij nog geen teken van leven. Zijn ritoverwinning in Napels bracht daar mogelijk verandering in. Ongeveer een maand later lijkt alles in kannen en kruiken. Beide partijen hebben een mondeling akkoord en de contracten worden momenteel opgesteld. Rest enkel nog de handtekeningen zetten.

Afsluiten op Stelvio

De Gendt sprak tijdens de Giro zijn wens uit om nog tot 2025 te koersen omdat de Ronde van Italië dat jaar zou eindigen op de top van de Stelvio waar hij in 2012 zijn meest indrukwekkende overwinning boekte. Voorlopig tekent hij bij tot 2024, maar als alles volgens plan verloopt, is een eventuele extra verlenging met een (half) jaartje alsnog een optie.

Ook Sylvain Moniquet zet zijn carrière gewoon verder bij Lotto-Soudal. Hij had net als De Gendt een aflopend contract, maar toonde de voorbije maanden zeker zijn waarde. Zo eindigde hij knap vierde in de rit met aankomst op de Etna in de Giro. In Luik-Bastenaken-Luik finishte hij als beste renner van Lotto-Soudal op een 31ste plek in een groepje met onder meer Ulissi, Mollema en Cosnefroy. Moniquet vond een mondeling akkoord met Lotto-Soudal over een contract tot 2024.