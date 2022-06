Antwerp wil Oranje-spits Vincent Janssen naar België halen

Mooie tijden zijn het sowieso voor Vincent Janssen. Dinsdagavond maakt hij na vijf jaar zijn comeback bij de Nederlandse nationale ploeg, als Oranje tegen Wales speelt. Woensdag viert hij zijn 28ste verjaardag. En daarna moet ook een transfer volgen.

Janssen komt momenteel uit voor het Mexicaanse Monterrey, dat hem in 2019 wegkocht bij Tottenham. Na drie jaar vindt hij het echter tijd voor iets nieuws, zeker met oog op het WK. Een terugkeer naar Europa lonkt en een overgang naar ons land is een optie.

Antwerp is erg geïnteresseerd en ondernam al de nodige stappen. Maar er zijn nog meer Belgische topclubs die het dossier op de voet volgen. Het dure dossier, want Monterrey betaalde destijds zelf 9 miljoen euro en er zijn de eisen van de speler, die in Mexico zo’n 2 miljoen euro netto per jaar verdient. Op de Bosuil onderzoeken ze daarom ook de mogelijkheid van een huur met aankoopoptie. Janssen bewees in het verleden wel al dat hij het doel weet staan. Vooral bij AZ, waar hij in 2016 topschutter werd.