Antwerp kent woensdag tegenstander in tweede voorronde Conference League

Woensdagmiddag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Met Antwerp gaat een Belgische club de trommel in.

De Great Old beëindigde het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Champions’ play-offs en versierde zo een Europees ticket. De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Mark van Bommel is bij de loting ingedeeld bij de “geplaatste clubs” en vermijdt zo namen als Bazel, AZ en Basaksehir, de Turkse ploeg van Nacer Chadli.

De wedstrijden worden op 21 en 28 juli gespeeld. De winnaar stoot door naar de derde en voorlaatste kwalificatieronde. Daarin komt ook Anderlecht, de nummer drie uit de Champions’ play-offs, in actie. De loting daarvan vindt plaats op 18 juli.

Club Brugge is als kampioen rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Champions League. Daarvoor wordt geloot op 25 augustus. Vicekampioen Union moet twee voorrondes overleven om op het kampioenenbal te geraken. Anders wacht het vangnet van de Europa League. De Brusselaars kennen hun tegenstander in de derde voorronde op 18 juli.

Bekerwinnaar AA Gent komt uit in de laatste voorronde van de Europa League. De Buffalo’s weten op 1 augustus tegen wie ze het daarin opnemen.