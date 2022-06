Op zoek naar een aperitief voor je tuinfeest? Met dit fris en fruitig drankje scoor je bij je gasten

Fruitige drankjes die op en top zomers stralen, wij zijn fan! Het fijne aan dit recept is dat je het kan versieren met alle soorten fruit. Vervang de aardbeien door frambozen, blauwe bessen of stukjes perzik en de munt door een paar blaadjes basilicum. Gebruik vooral wat je in huis hebt maar wees niet zuinig met garnering, dat maakt van deze cocktail een echte Ballroom Billie.