Russische wet op “buitenlandse agenten” schendt mensenrechten, oordeelt Europees Hof voor Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dinsdag geoordeeld dat de Russische wet op “buitenlandse agenten” uit 2012 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar liefst 73 Russische ngo’s die eerder als buitenlandse agenten waren bestempeld, stapten naar het EHRM. Hieronder ook de Kremlin-kritische mensenrechtenorganisatie Memorial, die in februari door de Russische justitie werd ontbonden.

Mensen en organisaties die worden aangeduid als buitenlandse agenten in Rusland moeten kunnen aantonen vanwaar ze geld krijgen, moeten regelmatig onderzoeken ondergaan en al hun publieke verklaringen moeten de vermelding bevatten dat de inhoud afkomstig is van een buitenlandse agent. Volgens het EHRM worden ngo’s hierdoor opgezadeld met “buitengewone eisen” en riskeren ze zware boetes. Daarnaast heeft het ook geleid tot de ontbinding van verschillende organisaties. Het EHRM oordeelde dat de wet “niet noodzakelijk is in een democratische samenleving”.