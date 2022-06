Belgen trekken weer meer op reis deze zomer en het mag wat kosten: zoveel spenderen we gemiddeld aan vakantie

Het mag wat meer zijn deze zomer. Het gemiddelde vakantiebudget van onze landgenoten voor deze zomer bedraagt namelijk 2.289 euro. Dat is een stijging van 15 procent tegenover vorig jaar. Toen was het budget 1.983 euro per huishouden. Dat is vooral te wijten aan een forse stijging van de hoogste budgetten. Zo geeft 29 procent van de reizigers aan meer dan 2.500 euro apart te houden voor hun reisplannen deze zomer. Het aantal mensen dat minder dan 1.000 wil spenderen, daalt dan weer met 3 procent.

LEES OOK. Waarom we na corona toch nog kiezen voor vakantie in eigen land

De stijging van het budget geldt zowel voor de Franstalige als Nederlandstalige Belgen. Zo zijn die laatste van plan om gemiddeld 2.277 euro uit te geven, een stijging van 14 procent. Het budget in Franstalig België ligt gemiddeld wat hoger met 2.301 euro, een stijging van 17 procent.

België staat daarmee op de tweede plaats van de onderzochte Europese landen, na Oostenrijk. Ook het gemiddelde reisbudget van de Europese huishoudens stijgt met 14 procent tegenover vorig jaar. Dat ligt op 1.805 euro, een stijging van 14 procent.

Bestemmingen

Maar meer budget betekent niet per se verder weg. Zo blijft 79 procent van de reizigers binnen Europa. De populairste reisbestemming bij onze landgenoten blijft namelijk buurland Frankrijk met 30 procent. Gevolgd door een vakantie in eigen land (27 procent), Spanje (22 procent), Italië (22 procent) en Nederland (9 procent).

Vakantiegangers verplaatsen zich dan ook voornamelijk met de eigen auto (48 procent). Het vliegtuig als vervoersmiddel wint opnieuw aan populariteit (37 procent), maar is nog altijd niet op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Toen gaf zo’n 43 à 48 procent van de Belgische huishoudens aan een vliegtuigreis te maken.

Thuisblijvers

Hoewel het budget voor reizen dus aanzienlijk stijgt, is het ook de voornaamste reden om niet op reis te vertrekken voor de thuisblijvers. De mensen die deze zomer niet op vakantie gaan (29 procent) geven als verklaring immers vooral financiële redenen (38 procent).