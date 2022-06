Helft meer toeristische overnachtingen in 2021, wel nog altijd derde minder dan precorona

Het afgelopen jaar werden in België 29,22 miljoen overnachtingen geboekt. Dat is een stijging van 45 procent in vergelijking met 2020, maar nog steeds een derde minder dan in 2019, zo blijkt dinsdag uit de jaarcijfers voor toeristische aankomsten en overnachtingen van Statbel.

Opvallend is dat het aantal Belgische toeristen dat in eigen land overnacht, opnieuw op het niveau van 2019 is. Ook de verblijven in Belgische campings lagen weer even hoog als in 2019.

Het zijn vooral de buitenlandse toeristen die ook in 2021 ons land nog links lieten liggen, met 63 procent minder overnachtingen in vergelijking met 2019. Het aantal buitenlandse toeristen steeg het afgelopen jaar wel met bijna 20 procent, maar ligt dus nog steeds veel lager dan in precoronatijden.

Het aantal overnachtingen nam in alle gewesten toe, maar was het meest uitgesproken in Vlaanderen (+50 procent). Vooral Brussel wordt nog gemeden, met 68 procent minder overnachtingen dan in 2019.

Wat de accommodaties betreft, zijn het vooral de hotels die het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis. Daar ligt het aantal overnachtingen nog altijd ongeveer de helft lager dan in 2019. Ook bij vakantieparken en jeugdherbergen ligt dat cijfer nog een derde lager dan in precoronatijden.