Alex Agnew, Arcade Fire of Els De Schepper: vroeg reserveren is een must

Er is altijd veel belangstelling voor comedy-voorstellingen en al helemaal als Alex Agnew opnieuw uitbreekt. Tref dus maar je voorbereidingen. Tegelijk tippen we nog wat andere activiteiten waarvoor je best vroeg reserveert.

Comedy: Alex breekt uit

Wie wil weten wat je krijgt als je een komiek twee jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd, moet naar de nieuwe voorstelling van Alex Agnew: Wake me up when it’s over. Dat is zo’n typische tournee waarvoor de tickets de deur uitvliegen. Wij geven hier al de Limburgse locaties waar hij optreedt zodat je tijdig een kaartje kan bestellen.(agr)

Wake me up when it’s over, Alex Agnew, op 19/10 Trixxo Theater Hasselt, op 30/10 De Zeepziederij Bree, op 26/11 Muze Heusden-Zolder, op 1 en 2/12 CC Beringen en volgend jaar ook nog in Maasmechelen, Lommel en Tessenderlo. Info: www.comedyshows.be

Concert: Zo vader, zo zoon

Van zijn eerste hits met The Police in 1978 tot de solosingles die hij in 2020 uitbracht. Onder de titel My songs brengt Sting een selectie van zijn favoriete nummers. Buiten zijn begeleidingsband brengt hij Joe Sumner als speciale gast mee. Dat is de zoon uit Stings eerste huwelijk. In het spoor van zijn vader is die ook zanger en bassist bij de Britse band Fiction Plane. (agr)

My songs, Sting, op 17/10 Vorst Nationaal. Info: www.livenation.be

Cabaret: Limburgs typetje

Na wat coronaonderbreking komt er een tweede tournee met de vijftiende show van Els de Schepper. Hij verschilt enigszins van de vorige. Zo is hij minder autobiografisch dan voorheen. Verder staat ze niet alleen op het podium, maar met amateurs aan wie ze opleiding geeft. En al helemaal een verrassing is dat ze naast haar bekende personages nu ook een Limburgs typetje opvoert. (agr)

Els ziet ze vliegen, Els De Schepper, op 15/10 De Bogaard Sint-Truiden, op 1/12 C-mine Genk en op 11/1 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.elsdeschepper.com

Literatuur: Pagina na pagina

C-mine in Genk, Villa Verbeelding en het Cultuurcentrum in Hasselt en de bibliotheken in beide steden organiseren weer een festival rond literatuur en boekillustraties. Er zijn tentoonstellingen die lang lopen, maar de topdagen situeren zich in het weekend van 27 augustus. Dan vertelt o.a. Charlotte Dematons hoe haar bestseller Alfabet (foto) tot stand kwam. Op elke pagina staan voorwerpen, dieren en personages met eenzelfde beginletter. (agr)

Zin in zomer, op 26, 27 en 28/8, diverse locaties in Hasselt en Genk. Info: www.zininzomer.be

Concert: Weer naar de bron

De reacties op WE, het zesde studioalbum van Arcade Fire, zijn unisono lovend. De recensenten werden overmand door dezelfde euforie die ze bij het debuut van de Canadese indierockband voelden. Verwonderlijk is dat niet, de groep grijpt met de nieuwe plaat immers terug naar de bron. De wereldtournee die bij deze cd hoort, houdt ook in België halt. Niemand minder dan Feist komt mee als special guest. (agr)

The WE-tour, Arcade Fire, op 12/9, Sportpaleis Antwerpen. Info: www.sportpaleis.be