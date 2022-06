Russen bombarderen laatste brug Severodonetsk en stelt wie in de stad zit voor de keuze: “Overgeven of sterven”

Nu de Russen ook de laatste brug over de rivier Seversky Donets hebben gebombardeerd, is de Oekraïense stad Severodonetsk afgesloten van de buitenwereld. Dat wil zeggen dat burgers die er nog wonen niet meer weg geraken en niet meer bevoorraad worden. De Oekraïense militairen die nog het laatste stukje grond verdedigen dat nog niet in Russische handen is, krijgen de keuze. Of ze geven zich over, zegt een militaire vertegenwoordiger van de pro-Russische zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, of ze zullen sterven.