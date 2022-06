Slim of onsportief? Dansende reservedoelman Australië deed álles om tegenstanders uit hun lood te slaan

Andrew Redmayne beleefde maandag de avond van zijn leven. De 33-jarige Australiër mocht net voor de strafschoppenreeks tegen Peru invallen en stopte de beslissende penalty, waardoor Australië naar het WK in Qatar mag. Met zijn opvallende stijl en met een lepe actie liet hij zich niet in het minst opmerken.

Drie minuten voor tijd in de verlengingen haalde de Australische bondscoach Graham Arnold ex-Club Brugge-doelman Mathew Ryan naar de kant. Niet omdat Ryan slecht bezig was - het stond nog 0-0 tegen Peru -, maar omdat invallersdoelman Andrew Redmayne bekendstaat als een penaltyspecialist. Een tactische, maar ook een mentale ingreep volgens de bondscoach. “Ik wilde iets doen waarmee we de tegenstander mentaal konden raken. Bij Peru dachten ze wellicht: ‘Waarom wordt die keeper gebracht? Hij moet wel echt goed zijn’. Misschien is de impact op penaltynemers maar één procent, maar het draaide goed uit.”

Het heeft inderdaad goed uitgepakt. De derde penalty van Peru ging op de paal, de zesde penalty werd prima gepakt door de reservedoelman. “Ik speelde maar een kleine rol”, bleef Redmayne toch bescheiden. “Ik denk niet dat ik de held ben. De jongens gaven 120 minuten het beste van zichzelf tegen een goede tegenstander.”

Behalve met zijn dansbewegingen deed Redmayne nog ‘een specialleke’ om de tegenstanders uit hun lood te slaan. Hij gooide het flesje van de Peru-doelman met daarin notities over de Australische penaltynemers weg achter de reclameborden. “De scheidsrechter dreigde een paar keer met een gele kaart omdat ik zou provoceren, maar ik verzekerde hem dat dat niet het geval was”, aldus Redmayne.

