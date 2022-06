Halenaar krijgt vier jaar cel voor versturen foto‘s van geslachtsdeel naar minderjarigen

Een 46-jarige Halenaar is in Hasselt veroordeeld tot vier jaar cel voor de aanranding van een tiental kinderen. Hij deed zich voor als een minderjarige en wist van zijn slachtoffers intieme foto’s te ontfutselen. Zelf stuurde hij hen ook prentjes van zijn geslachtsdeel.

De meisjes waren tussen twaalf en zestien jaar oud. Tussen januari en oktober vorig jaar viseerde de Halenaar de minderjarigen. Via Instagram maakte hij een vals profiel aan en koos een tiental meisjes lukraak verdeeld over heel Vlaanderen uit. Volgens de rechtbank maakte de veertiger zich onder meer schuldig aan cyberlokking.

Door zichzelf voor te doen als een minderjarige, zette hij de meisjes aan om naaktbeelden of seksueel getinte beelden te versturen. “Er was bij beklaagde op die manier minstens de intentie om kinderporno te bezitten of te verspreiden”, aldus het vonnis. Naar drie slachtoffers stuurde de Halenaar ook foto’s van zijn geslachtsdeel.

Eerdere veroordeling

De man bleek niet aan zijn proefstuk bezig te zijn. In april kreeg hij al eens 30 maanden met uitstel voor gelijkaardige feiten. Deze straf komt nu opnieuw op zijn bord terecht. Uit de analyse van zijn laptop, tablets, smartphone en desktop blijkt overigens dat hij nog heel wat pogingen had ondernomen bij andere minderjarige meisjes.

Daarnaast was de pervert ook nog in het bezit van kinderporno. De Halenaar verblijft momenteel achter de tralies waar hij stappen heeft gezet om een begeleiding op te starten. Bovenop de vier jaar cel speelt de dader voor vijf jaar zijn rechten kwijt. Ook wordt hij voor tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank en zal justitie hem van heel nabij opvolgen. Zijn tablets, smartphone, laptop en desktop zijn verbeurd verklaard. (GeHo)