Bezieler van Bellewaerde overleden: jarenlang gebouwd aan ‘safaripark dicht bij huis’, tot de Amerikanen kwamen

Luc Florizoone (81) was de bezieler van Bellewaerde.

Luc Florizoone, bezieler van Bellewaerde, is overleden. Florizoone was de man die het pretpark – in het spoor van zijn pionierende vader – groot maakte. Die het creatieve brein van ‘Suske en Wiske’-tekenaar Paul Geerts op zijn attracties losliet. Maar die finaal, zoals zovele familiale pretparkeigenaren, de duimen moest leggen voor de grote internationale spelers, die wel de vele miljoenen hadden die nodig waren om attractieparken flitsend en modern te maken.