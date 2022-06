Geen nietigverklaring in dossier-Optima Bank ondanks schijn van partijdigheid van onderzoeksrechter

In de zaak rond de Optima Bank blijft het werk van onderzoeksrechter Annemie Serlippens, die zich van het Gentse hof van beroep moest terugtrekken na een wrakingsverzoek, ondanks de vaststelling van een “schijn van partijdigheid” overeind. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Hans Rieder, de advocaat van voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur, had de nietigheid van het onderzoek gevraagd, maar de KI besliste om alleen enkele minder essentiële stukken te weren.

Optima Bank ging in juni 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur en medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank.

Het Gentse hof van beroep besliste eind februari 2021 dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moest terugtrekken uit de zaak. De advocaat van Piqueur had een vordering tot wraking ingediend tegen Serlippens omdat ze partijdig zou zijn. Het hof oordeelde dat Serlippens “lijkt uit te gaan van een vaststaande schuld”, en verklaarde daarom het wrakingsverzoek gegrond.