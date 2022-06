Antwerpen en Brussel in de lift op wereldwijde duurzaamheidslijst

In de Index worden honderd wereldsteden gerangschikt op basis van drie duurzaamheidspijlers: ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Er worden vergelijkingen gemaakt op het vlak van indicatoren zoals infrastructuur, groene ruimte, luchtkwaliteit, de balans tussen werk en privé, het ondernemersklimaat en connectiviteit. In principe gaat het om een tweejaarlijks onderzoek, maar door de coronacrisis dateert de vorige editie al van 2018.

Opvallend genoeg doet Antwerpen het vooral goed in de categorie ‘planet’, met een achtste plaats. Dat is volgens Arcadis zelf de belangrijkste pijler, omdat duurzaamheid in onze natuurlijke omgeving “de fragiele basis is waarop de levens van mensen en de winsten van bedrijven gebouwd zijn”. Het gaat daar vooral om het beperken van uitstoot, duurzaam (openbaar) vervoer en energieverbruik en -efficiëntie. Brussel staat daar op plaats 30.

De ‘people’ pijler bezorgt Brussel een 21ste en Antwerpen een 23ste plaats. Het gaat dan onder meer om inclusiviteit, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en inkomensgelijkheid.

Op het vlak van ‘profit’ hebben de Belgische steden het duidelijk moeilijk. Brussel staat op plaats 59, Antwerpen nog wat lager op 67. Die pijler bekijkt het ondernemersklimaat, de beurswaarde van in de stad gevestigde bedrijven, werkzekerheid, jobkwaliteit en toegang tot vervoer, elektriciteit, betaalbaar wonen en connectiviteit. Vooral Amerikaanse steden doen het daar goed.