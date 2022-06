Vrouw die witte herdershond Lumi steelt, krijgt straf met uitstel: “Het is helemaal geëscaleerd”

Een vrouw uit Gingelom is in Hasselt veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor de diefstal van Lumi, een witte herdershond. Op 1 januari 2019 verdween het teefje uit haar tuin in Neerpelt om na snuffelwerk van de politie enkele weken later op te duiken in Putte. De verkoopster bleek de dievegge te zijn.

Het gezin van Kim Vande Gaer was op Nieuwjaarsdag 2019 slechts twee uur weg geweest toen ze vaststelden dat een van hun twee witte herdershonden verdwenen was. “De kinderen zijn er ondersteboven van”, vertelde Kim toen op hbvl.be. “De dieven zijn onze tuin binnengewandeld en hebben Lumi, een teefje van amper een jaar oud, op klaarlichte dag uit haar hok gehaald.”

Bij hun thuiskomst ontbrak van Lumi elk spoor, terwijl hun andere hond, Faila, gewoon los liep in de tuin. Kim plaatste meerdere opsporingsberichten op Facebook. Een bericht werd zelfs 14.000 keer gedeeld. Politie HANO startte een onderzoek op en had meteen een dader in het vizier.

Lastercampagne van verkoopster

Het onderzoek van de speurders leverde een spoor op naar de verkoopster van Lumi in Gingelom. “De dader had spijt van de verkoop. Ze wilde enkel maar verkopen aan een gezin dat nog geen hond had. Waarom weet ik niet, maar het is wel helemaal geëscaleerd”, schetst Raf Verbruggen, advocaat van het slachtoffer, een bizar verhaal.

“De vrouw heeft een lastercampagne gestart. Ze heeft rond gebazuind dat mijn cliënt Lumi niet goed verzorgde, niet betaald had, schakelde de diereninspectie in … Toen dat allemaal niet lukte, heeft de verkoopster beslist om de hond zelf weg te halen. Met de hulp van camerabeelden is de politie haar op het spoor gekomen. Tijdens het proces heeft de verdachte de feiten toegegeven”, aldus Verbruggen. Het komt de vrouw op 12 maanden cel met volledig uitstel en een effectieve boete van 1.200 euro te staan plus de proceskosten van 300 euro.

Kompaan

Drie weken na haar verdwijning was Lumi terug thuis in Pelt. De Zwitserse herder dook op in Putte, bij een 55-jarige kennis van de verkoper. Hij claimde niets van de diefstal te weten. De man stelde 600 euro te hebben betaald, maar een factuur of ander betalingsbewijs voorleggen, lukte niet. Vreemd, ook al omdat de prijs voor een witte herder meer dan het dubbele bedraagt.

Volgens de rechtbank verleende de vijftiger de nodige hulp aan de hondenfokster uit Gingelom door Lumi te verbergen. Hij is veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro. De twee daders draaien samen op voor een schadevergoeding van 1.520 euro.