Wat is er dit weekend te doen in jouw regio? Dit zijn onze tips

Ooit al om 5 uur ’s ochtends een concert beleefd? Dit weekend kan het bij zonsopgang aan het doorkijkkerkje in Borgloon. Het wordt mooi weer dus ook ideaal om één van de vele fietstochten te fietsen. De mooie zomer komt dit weekend in Limburg weer een stukje dichterbij.

Klassiek in de ochtend

De ochtendstond heeft goud in de mond. Op zondag 19 juni kan je een bijzondere zonsopgang beleven aan het doorkijkkerkje in Borgloon. Daar staat een B-classic zonsopgangconcert gepland met Pieter Theuns op de luit, de stemmen van Gregory Frateur en Ekaterina Levental en de strijkers van YBS. De ochtend is nog nooit zo mooi geweest.

Op 19/6 om 5 uur aan het doorkijkkerkje, Grootloonstraat 2 in Borgloon. Info & tickets: www.b-classic.be

© Kristof Vrancken

Geef je spullen weg

Al die spullen waar je niks meer mee doet: je kan er iemand anders misschien wel heel blij mee maken. Daarom wordt in Genk de Geefmarkt georganiseerd. Leg er spulletjes die je niet meer nodig hebt neer, of kom snuisteren tussen de dingen die anderen ernaartoe brachten. Wat je met de fiets kan vervoeren, mag je doneren aan de markt. Altijd weer een verrassing wat je er zal tegenkomen.

Op 18/6 van 10 tot 14 uur op het Stadsplein 1 in Genk. Info: www.facebook.com/GEEFMARKT.GENK

© Geefmarkt

Op zoek naar libellen

Vlinders zijn dan misschien wel de meest geliefde en gekende insecten, libellen kunnen net zo mooi zijn. Je kan ze bewonderen in al hun kleurenpracht. Natuurgids Bart is sinds lange tijd gefascineerd door deze insecten en neemt je mee op een wandeling en ontdekking in de wereld van libellen.

Op 19/6 om 14 uur op de parking aan brug Neerharen aan de Zuid-Willemsvaart in Lanaken. Info: www.limburgs-landschap.be

© Silvia Dubois

Fiets mee met de Dommelroute

Voor fietsliefhebbers is het een mooie tijd. Het is heerlijk weer om de provincie op de fiets te ontdekken en er worden heel wat mooie fietstochten georganiseerd. Zo ook de Dommelroute. Je fietst door de groene gemeentes Hechtel-Eksel, Kleine-Brogel, Peer en Houthalen-Helchteren met onderweg leuke stopplaatsen. Ga vliegtuigen spotten aan de vliegbasis van Kleine-Brogel, breng een bezoek aan de Brouwerij Ter Dolen of stop aan de Stermolen. Ook ‘fietsen door de bomen’ maakt deel uit van deze tocht.

Op 19/6 van 8 tot 15 uur, vertrekken kan aan de vier stopplaatsen, de Stermolen in Eksel, de Vliegbasis in Kleine-Brogel, Ter Dolen in Helchteren of De Zoete Kempen in Eksel. Info: www.dommelroute.be

© Dommelroute

Ontdek de ‘smaak’ van Herkenrode

Ooit was het een drassig moerasgebied overstroomd door de Demer, nu is het een mooie plek in het land van de Wijers. De vrouwelijke tak van de Cisterciënzers deden hun best om op de zompige grond een paradijs uit te bouwen. Ze maken er een ambachtelijke site van met een eigen brouwerij, een bakkerij aan de abdijmolen, met melk van de eigen koeien en fruit uit de hoogstamboomgaard. Tijdens een wandeling leer je ‘Herkenrode, de abdij van de smaak’ kennen.

Op 19/6 om 14 uur aan de Tuiltermolen, Zolderse Kiezel 220 in Hasselt. Info & inschrijven: www.hasselt.be

LEES OOK. Bewonder deze zalige Limburgse tuinen die niet moeten onderdoen voor de mooiste in Engeland

© Inne Helsen

Eerbetoon aan wereldbands

Sinds jaar en dag is Back on Stage in Bree het tributefestival waar je geweest moet zijn. Twee dagen lang zullen tal van bands er de beste imitaties geven. Het lijstje met tributebands is stevig: op vrijdag zal onder andere Coverplay het beste van Coldplay laten horen, ook is er Hier en Nu met een tribute aan de Kreuners. Zaterdag komen The Vipers uit Italië die Queen coveren en spelen Bouldou & The Sticky Fingers de beste covers van The Rolling Stones. Deze en vele andere bands zijn te zien en horen op het tweedaagse festival.

Op 17/6 vanaf 20 uur en 18/6 vanaf 17.30 uur in Sporthal Olympia, Sportlaan 6 in Bree. Info & tickets: www.backonstage.be

Lekker smikkelen tijdens het fietsen

Een lekker hapje tijdens een stevige fietstocht hoort erbij, toch? Daarom organiseert Herk-de-Stad de Smikkeltocht. Dit is een fietstocht van 35 kilometer met onderweg drie tussenstops waar je kan genieten van een warm of koud hapje. Er is ook een tocht van 60 kilometer waarbij je onderweg geniet van vier smikkels.

Op 19/6 met vrij vertrek tussen 13 en 14.30 uur op de speelplaats van de Sint-Martinusscholen, aan de Oude Tramweg in Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be

© Gemeente Herk-de-Stad

Voor de liefhebbers van klassieke muziek

Vlaming Liebrecht Vanbeckevoort was ooit finalist van de Koning Elisabethwedstrijd. Duitser Severin von Eckardstein won ooit de wedstrijd. Beide pianisten concerteerden ondertussen wereldwijd met toonaangevende orkesten en dirigenten, maar het liefst staan ze nog samen op het podium. Van Tsjaikovski tot Mozart en Rachmaninov, ze spelen het met veel passie en overgave.

Op 18/6 om 20 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

Liebrecht Vanbeckevoort.

Heer Fietst

Heers Fietst voor Kom op Tegen Kanker. Je kan er stevig in het zadel genieten van de glooiende Heerse landschappen. Er is een bewegwijzerde route voor wielertoeristen van 65 of 80 kilometer of een familietocht van 20 of 40 kilometer.

Op 18/6 met vrij vertrek tussen 12.30 en 14 uur aan de voetbalterreinen van Heers VV in de Raes van Heerslaan in Heers. Info: www.heers.be

© Gemeente Heers

Europees feest in Hasselt

Het hele weekend kan je in Hasselt terecht voor de internationale feestmarkt Fiesta Europa. Kuier langs de kraampjes van marktkramers uit alle hoeken van ons continent die er toffe souvenirs, typische streekproducten en culinaire specialiteiten aanbieden: van Hongaars leder tot zelfgemaakte limoncello, kazen uit Corisca en Engelse fudge. Voor kinderen is er animatie en er zijn liveoptredens. De vakantiesfeer beleef je dit weekend in Hasselt.

Op 17/6 van 17 tot 22 uur, 18/6 van 11 tot 22 uur en 19/6 van 11 tot 19 uur op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Info: www.fiestaeuropa.eu

© Fiesta Europa

Uitgebreide agenda

VARIA

Zondag 19 juni

Rommelmarkt

Snuister tussen de leuke spulletjes op de rommelmarkt in Borgloon.

Tongersesteenweg in Borgloon.

Van 8 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zondag 19 juni

Lummense Bosjogging

Recreatieve jogging met afstanden van 5, 8 en 12 kilometer, met vrij vertrek.

Gemeentelijk sportcomplex De Vijfsprong, Sportweg 8 in Lummen.

Van 8 tot 12 uur

Basistarief: 3 euro

Zomerrommelmarkt

Zondag 19 juni

CV De Knepkes organiseren een zomerrommelmarkt in het centrum van Spalbeek.

OLV Boodschap Kerk, Spalbeekstraat in Hasselt.

Van 10 tot 17 uur

Zondag 19 juni

Natuurspeurdertjes

Avontuur in de natuur voor kinderen van 4 tot 7 jaar waarbij ze de natuur ontdekken met al hun zintuigen.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Van 16 tot 18.30 uur

PODIUM

Zaterdag 18 juni

Kindertheater

Tal en Thee brengt het kindertheater Wars, over een eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die samen met zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Van 14 tot 15 uur

Basistarief: 8 euro

Zaterdag 18 juni

Piv Verenigt!

In deze voorstelling neemt stand-up comedian Piv Huvluv - bekend van Comedy Casino en Eigen Kweek - je mee doorheen het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven.

Cultuurcentrum, Oosterzonneplein 1 in Zutendaal.

Van 20 tot 22 uur

Basistarief: 20 euro

WANDELEN

Zaterdag 18 juni

Tocht der 7 Heerlijkheden

Wandelclub Milieu 2000 organiseert op 18 juni twee wandelingen. Eén van 5 tot 21 km en een met een langere afstand van 30 tot 50 km.

De Moffel Van Gurplaan 39 in Lommel.

Van 6 tot 15 uur

Basistarief: 1,5 euro

Zondag 19 juni

Hageventocht

Mooie en afwisselende natuurwandelingen van 5, 11, 14, 18 en 22 km. Vanaf 11 km wandel je door het Hageven, langs het Turfven en over trage wegen.

OC Zaal Pax, Grote Heide 16 in Neerpelt.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 19 juni

Insecten- en ander klein grut-wandeling

Ontdek samen met een gids wat er ruist in het struikgewas, van insecten en andere kleine beestjes in een diversiteit aan kleuren, vormen en overlevingsstrategieën.

Natuurgebied, Herbroekstraat in Kortessem.

Van 14 tot 16 uur

Basistarief: 1 euro

Zondag 19 juni

Vogelwandeling

Trek met Natuurpunt mee naar De Maten in Genk voor een bijzondere vogelwandeling.

Parking Slagmolenweg 76 in Genk.

Van 7 tot 9 uur

Zondag 19 juni

Wandeling

Ontdek de mooiste plekjes van Kanne samen met een gids. Onderweg krijg je een demonstratie van de graanmolen in de Smokkelmolen en mak je kennis met de mergelateliers.

Steenstraat in Kanne, Riemst.

Van 14 tot 16.30 uur

Basistarief: 2,5 euro

CONCERT

Zaterdag 18 juni

Het Amber Haddad Quintet combineert oriëntaalse en mediterraanse muziek. The Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham.

Om 20 uur

Basistarief: 12 euro

FILM

18 en 19 juni

Japans Filmweekend

Nav 30 jaar Japanse Tuin organiseert De Nieuwe Zaal een Japans Filmweekend met op zaterdag True Mothers en op zondag Belle

De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96 in Hasselt.

Zaterdag van 20 tot 22 uur, zondag van 14.30 tot 16.30 uur

Basistarief: True Mothers 9,5 euro, Belle 8 euro