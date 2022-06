Leerlingen van campus de helix lopen stage in Valencia

Op 28 mei vertrokken ze op buitenlandse stage naar Valencia. Als voorbereiding werkten ze door het jaar aan diverse projecten. Ze volgden ook Spaans in hun lesrooster. Ze liepen stage bij enkele fiets- of scooterverhuurbedrijven waar ze instonden voor de praktische regelingen rond het verhuur en ook voor begeleiding van tours met toeristen. Reclame maken door flyers uit te delen hoorde er ook bij. In Center Valencia Youth hostel werden aan de receptie reservaties gemaakt en gasten ingecheckt. Al bij al hebben ze heel wat leerrijke taken kunnen uitvoeren zoals het helpen van klanten, contracten opstellen, klantgericht handelen, mensen onthalen, softwaresystemen beheren, enzovoort. De communicatie gebeurde vooral in het Engels, maar Spaans kwam ook geregeld goed van pas. Van de vrije momenten maakten ze gebruik om Valencia te verkennen. Ook ging een rondleiding met gids langs de historische en moderne bezienswaardigheden van de stad. Alle aspecten van Valencia kwamen aan bod.Door hun stage kwamen ze in contact met andere culturen en gewoontes, wat hen zelfstandiger heeft gemaakt. “Ik ben niet meer bang om uit mijn comfortzone te komen: voorheen durfde ik niet tot het uiterste te gaan. In Valencia is dit veranderd, omdat ik verplicht was om zelfstandig te werken. Ik heb echt zelf mijn weg gezocht”, aldus Amal. Zakaria zegt: “De ervaring in Valencia heeft mij socialer en meer zelfverzekerd gemaakt.” Voor allemaal is het een fantastische ervaring geweest, om dankbaar voor te zijn en om nooit meer te vergeten.