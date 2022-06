De boeken van de week: Het Lam Gods, een onverbeterlijke loser en... knöbbelkesvlaai

Het geheim van Gent

Steve Berry

Het Lam Gods blijft fascineren. In deze internationale thriller reist onderzoeker Nick Lee naar België en komt hij bij toeval het verdwenen paneel van het kunstwerk op het spoor.

Uitgeverij De Fontein, 396 blz., 22,50 euro

Het leven van een loser: voltreffer

Jeff Kinney

Meer geklungel van de immens populaire loser Bram Botermans, dit keer met een baskettornooi als decor. Deel zestien intussen, maar op de formule lijkt maar geen sleet te komen.

Uitgeverij De Fontein Jeugd, 224 blz., 16,99 euro

De ogen van de Rigel

Roy Jacobsen

De lange oorlog is voorbij, en Ingrid Barrøy verlaat het eiland voor de Noorse kust dat haar naam draagt. Ze is op zoek naar de vader van haar kind, de Russische gevangene die aanspoelde na het zinken van het schip de Rigel. Derde deel van de veelgeprezen romanreeks van Roy Jacobsen.

De Bezige Bij, 232 blz., 23,99 euro

De lange nacht van Contrera

Christian Frascella

Nieuwe misdaadroman rond de sympathieke Italiaanse privédetective Contrera. In een eettent in Turijn worden twee mannen doodgeschoten. Contrera moet zo snel mogelijk de dader vinden, want zijn vriend Eddie blijkt de hoofdverdachte.

Brooklyn, 248 blz., 17,50 euro

Het grote Regionale Bakboek

Noël Cuppens

In 2014 nam hij afscheid van zijn bakkerij in Kaulille, maar om zijn familierecepten niet verloren te laten gaan bundelde Noël Cuppens ze in Het grote Regionale Bakboek, dat nu opnieuw is uitgebracht met hardcover. Voor liefhebbers van havermoutkoekjes en knöbbelkesvlaai.

Bakboek, 132 blz., 29,99 euro

jom

