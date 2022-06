Gaan Jonas Vingegaard en Primoz Roglic allebei voor eindwinst in de Tour? “Ik maak veel kans”

Wat een machtsvertoon van Jumbo-Visma in de Dauphiné. De eerste zes dagen werden gedomineerd door ene Wout van Aert, de laatste twee door Primoz Roglic (32) en Jonas Vingegaard (25). Die laatste twee lijken allebei in staat om voor het podium te gaan in de Ronde van Frankrijk, maar wie is nu de absolute kopman? Vingegaard gelooft alvast dat hij veel kans maakt om de Tour te winnen.

Jonas Vingegaard en Primoz Roglic waren in de slotetappe van de Dauphiné de allerbesten. Ze kwamen samen over de finish en verdeelden de prijzen mooi: Vingegaard de ritwinst, Roglic de eindwinst.

Op hun persconferenties na de Dauphiné keken beide renners vooruit naar de Tour de France, die op vrijdag 1 juli in Kopenhagen van start gaat. “Ik denk dat ik veel kans maak”, reageerde Vingegaard op de vraag of hij de Tour zou kunnen winnen.

“Het moment waarop ik er echt in begon te geloven was vorig jaar toen ik Pogacar uit het wiel kon rijden op de Mont Ventoux”, legde Vingegaard uit. “Met de ontwikkeling die ik dit jaar doorgemaakt heb en hoe ik aan het rijden ben dit seizoen … Er kunnen veel dingen gebeuren in de Tour. Ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel wat het resultaat zal zijn.”

Vingegaard gelooft in zijn kansen, maar ook Roglic zou zo graag eens de Ronde van Frankrijk op zijn naam schrijven. Wie is nu de sterkste van de twee? “Dat weet ik niet”, vervolgde Vingegaard. “We waren zondag allebei de sterkste. We zijn goede vrienden, we zijn graag samen en ook onze families kunnen het goed met elkaar vinden. Als Primoz wint ben ik super gelukkig en omgekeerd ook. We beleven een mooie tijd samen als ploegmaats.”

Roglic: “Het maakt me echt niet uit wie de overwinning pakt”

“We kunnen met veel vertrouwen naar de Tour”, zei Roglic. “Maar daar is het natuurlijk een ander verhaal. We zijn op de goede weg en we hebben het fantastisch gedaan, maar we mogen hier geen genoegen mee nemen. Er zit nog even tijd tussen voor de Tour begint en we moeten proberen om ons niveau te behouden of misschien zelfs nog beter te zijn.”

Roglic dankte zijn eindoverwinning vooral aan zijn ijzersterke ploegmaats. “Hoe sterker de jongens rondom mij zijn, hoe sterker ik ben en hoe sterker we zijn als team”, aldus Roglic. “Het maakt mij echt niet uit wie er op het einde van de rit de overwinning pakt. Dit is een teamsport.”