Wendy Jans blijft op koers voor veertiende titel op EK snooker

Op het EK snooker in het Albanese Shengjin heeft titelverdedigster Wendy Jans zich geplaatst voor de halve finales in het vrouwentoernooi. Peter Bullen deed hetzelfde bij de masters.

Regerend en dertienvoudig Europees kampioene Jans versloeg in de achtste finales de Oekraïense Mariia Isaienko met 3-0 en dit na onder meer een 46 break. Voor een plaats in de halve finale was de 38-jarige met breaks van 31, 46 en 36 met 4-0 te sterk voor de Française Angelique Vialard.

Voor een plaats in de finale neemt de Limburgse het op tegen de Poolse Dalia Alska.

Bij de masters (+40) versloeg Peter Bullen in de zestiende finales de Zweed Andy Nettleton met 3-0, waarna hij met breaks van 42 en 53 een 4-2 overwinning boekte tegen de Maltees Alex Borg en doorstootte naar de kwartfinales. Daarin zette de 51-jarige Vlaams-Brabander de Welshman Philip Williams met 4-0 aan de kant.

In de halve eindstrijd wacht de Engelse ex-prof Wayne Brown, die Pascal Tollenaere met 4-2 uitschakelde. Tollenaere, die aanvankelijk een 2-0 voorsprong nam, liet in de frames drie en vier enkele kansen onbenut om zich te plaatsen voor een eventuele Belgische halve finale. De 52-jarige Brown kon de bordjes gelijk hangen en potte in de frames vijf en zes breaks weg van 46 en 53 voor een 4-3 overwinning.