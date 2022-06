Een maand voor de geboorte van zijn zoontje Casper hing Tom Heurckmans in juli 2021 zijn laarzen even aan de haak. Bijna één jaar later maakte de 33-jarige Balenaar met succes zijn wederoptreden op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Opglabbeek met winst in de hoogste proef niveau vier.