Golden State Warriors hebben ondanks offday Stephen Curry nog één zege nodig voor zevende NBA-titel

De Golden State Warriors staan op een overwinning van een zevende titel in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA. Maandagavond versloegen de Californiërs in eigen huis de Boston Celtics met 104-94. Daardoor leiden ze in de finale met 3-2.

Stephen Curry, dé sterspeler van Golden State, kende in Chase Center in San Francisco nochtans niet zijn beste avond. De 34-jarige Amerikaan bleef steken op een voor zijn doen magere 16 punten en noteerde een opvallende 0 op 9 bij zijn pogingen op driepunters. Het was de eerste keer in 133 wedstrijden in de play-offs dat de tweevoudige MVP geen enkele driepunter kon scoren.

Gelukkig voor de thuisploeg presteerde het duo Andrew Wiggins/Klay Thompson wel op niveau. Wiggins maakte 26 punten en plukte 13 rebounds, Thompson was goed voor 21 punten. Bij de bezoekers kroonde Jayson Tatum zich met 27 punten tot topschutter van de avond, een magere troost voor de Celtics. Die moeten nu donderdagavond (lokale tijd, vrijdagmorgen in België) thuis winnen van de Warriors om een beslissende zevende wedstrijd uit de brand te slepen.

Die wordt dan zondagavond (Amerikaanse tijd) gespeeld in San Francisco. Golden State mikt op een zevende titel, de vierde met superster Curry (na 2015, 2017 en 2018). Boston werd al zeventien keer kampioen, een record dat de Celtics delen met de Los Angeles Lakers. De laatste titel dateert van 2008.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen