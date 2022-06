Martine Jonckheere over plotse ontslag bij ‘Familie’: “De manier waarop vond ik heel erg”

Jonckheere stond vier maanden geleden het laatst op de set van ‘Familie’. “Ik kreeg een mail dat mijn man Filip en ik begin september in Lint verwacht werden om de verhaallijnen op lange termijn door te nemen. Ik zei tegen Filip: ‘Raar dat jij mee gevraagd bent, ik ben groot genoeg om te horen wat ze met mij van plan zijn.’ En jawel, mijn voorgevoel klopte.”

Anderen kregen die dag ook te horen dat ze ontslagen werden, en werden volgens Jonckheere heel kwaad. “Maar ik heb de producers gezegd dat ik het hen niet kwalijk nam. Want VTM had die beslissing genomen, zij zijn de klant, en de klant is koning! Bazen hebben het recht om dergelijke beslissingen te nemen, als acteur blijf je nu eenmaal een speelbal. Alleen de manier waarop vond ik heel erg (haar personage Marie-Rose kwam om in een brand, red.). Ik vind het weinig respectvol! Dat het zo radicaal moest, daar had ik het eerst wel moeilijk mee. Maar eigenlijk ben ik blij zoals het nu is. Op die manier kan ik dat personage definitief achter mij laten, en me openstellen voor andere personages.”