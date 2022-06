Kritiek op Franse bondscoach Didier Deschamps neemt toe na dramatische 2 op 12: “Een onbegrijpelijke keuze”

Frankrijk loopt over van het talent, bondscoach Didier Deschamps zou wel drie deftige elftallen kunnen opstellen, maar winnen lukt niet meer. Les Bleus moeten vrezen voor degradatie naar divisie B in de Nations League na de schamele 2 op 12. De kritiek op de bondscoach neemt toe.

Twee punten na vier wedstrijden in een groep met Denemarken, Kroatië en Oostenrijk. Dat is ronduit ondermaats. Maandagavond gingen Les Bleus in eigen huis onderuit tegen Kroatië (0-1). Op de eerste speeldag kwam Denemarken winnen in Parijs (1-2) en tussendoor speelde Frankrijk twee keer gelijk in Kroatië (1-1) en in Oostenrijk (1-1).

De balans van de Franse nationale ploeg dit seizoen: zeven overwinningen in dertien wedstrijden, ofwel 54%. “Het is al sinds 2014-2015 geleden dat de nationale ploeg zo’n slecht rapport voorlegt, toen haalden ze 50%”, schrijft L’Equipe.

Er is in de gerenommeerde Franse sportkrant vooral heel wat kritiek op de tactische keuzes van bondscoach Didier Deschamps, die de voorbije vier wedstrijden drie verschillende spelsystemen uitprobeerde: een 3-4-3, een 4-4-2 en een 4-3-3.

Een 3 voor Benzema en Mbappé

“Waarom maandag weer de 4-3-3 herlanceren terwijl we de laatste jaren al zagen dat die heel slecht werkt?”, aldus L’Equipe. “We hadden slechts tien minuten nodig om te zien dat het totaal niet werkte. Er lukte niets voor het trio Mbappé-Benzema-Nkunku. Een onbegrijpelijke keuze.” Vorige vrijdag kreeg Antoine Griezmann een 3 op 10 in de krant, deze keer waren Karim Benzema en Kylian Mbappé de pineuten. Ze kregen allebei een 3. Griezmann, die met een vertrouwenscrisis kampt, mocht tien minuutjes invallen.

“Het zou kunnen dat de bondscoach veel verandert van systeem om een plan B te hebben in Qatar. Maar door een plan B en zelfs een plan C te forceren, geeft de Franse nationale ploeg de indruk dat ze vergeten zijn dat ze allereerst een plan A moeten hebben.”

De Franse bondscoach verantwoordde zijn keuzes als volgt: “Met de spelers die beschikbaar waren om te starten, was het nodig om in een 4-3-3 te spelen om ze op hun beste positie te zetten”, aldus Deschamps na de wedstrijd. “Maar ik ga een leergierige zomer tegemoet.”

Degradatie?

Met nog twee wedstrijden te gaan in de Nations League staat Frankrijk allerlaatste in groep A1 met twee punten. Herpakken ze zich in september niet (thuis tegen Oostenrijk en in Denemarken), dan degraderen de Fransen naar divisie B van de Nations League. En dat zou toch enorm schaamtelijk zijn, al kunnen ze natuurlijk alles weer goedmaken op het WK in Qatar eind dit jaar.