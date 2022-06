De ontlading bij Michael van Gerwen na zijn overwinning op Joe Cullen was maandagavond gigantisch. Eindelijk wist de Nederlander weer eens een groot toernooi op zijn naam te schrijven. En wat voor een. In Berlijn veroverde Mighty Mike zijn zesde Premier League eindzege, nadat hij een matchdart overleefde in de bloedstollende finale tegen Joe Cullen: 11-10.