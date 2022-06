Jongetje belandt op spoeddienst nadat hij hard door elkaar werd geschud: parket opent gerechtelijk onderzoek

Niet de eerste kinderopvang die in opspraak komt

De kinderopvang in Veurne is niet het eerste initiatief dat in opspraak komt dit jaar. Al zeven crèches moesten bij hoogdringendheid voor een tijd dicht, omdat er één of meerdere klachten lopende zijn. Eind vorige maand nog mocht de Biejoekes in Zoersel geen baby’s en peuters meer opvangen, na diverse klachten van ouders. Na onderzoek van het Agentschap Opgroeien en een bezoek van de Zorginspectie, moest de opvang de deuren sluiten. Amper een paar dagen daarvoor werd kinderopvang Kiekeboe uit Langemark geschorst. Daar kunnen achttien baby’s en peuters tijdelijk niet naar de opvang, nadat een kind gewond geraakt was.

De bal ging aan het rollen in februari van dit jaar, nadat een baby van zes maanden overleed in ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. Het meisje werd eerst nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar aan haar verwondingen. Toenmalig minister Wouter Beke (CD&V) en Kind&Gezin kregen toen zware kritiek: ’t Sloeberhuisje stond ondanks eerdere klachten niet op een zwarte lijst.

Of er dit jaar nog crèches aan het lijstje zullen worden toegevoegd, is nog af te wachten. Vorig jaar werden 21 crèches geschorst. Dat was een record. De vier voorgaande jaren waren er telkens hooguit vijf schorsingen.