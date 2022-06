Van meer dan 100 bankovervallen per jaar, naar slechts eentje: wat schrikt dieven zo hard af?

Er werd vorig jaar in ons land maar één bank overvallen. Tien jaar geleden waren dat er nog 44, in 2006 zelfs 146. “Daders nemen het risico niet meer omdat bankkantoren nu beter beveiligd zijn, maar vooral ook omdat er bijna geen cash geld meer te rapen valt”, klinkt het bij de federale politie. Ook het aantal plofkraken daalde en in het overvallen van geldtransporten steken criminelen al langer geen energie meer.