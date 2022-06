“Oekraïne verloor kwart van landbouwgrond”

Het aantal bezaaide velden in Oekraïne is sinds Ruslands invasie in het land in februari met een kwart gedaald. Dat zegt de Oekraïense landbouwminister Taras Visotski. De oogst zal vermoedelijk wel genoeg zijn voor binnenlandse behoeften, vooral aangezien miljoenen bewoners van het land naar het buitenland gevlucht zijn.