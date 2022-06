Leen Dendievel keert terug naar ‘Thuis’, maar niet als haar oude personage Kaat

Een mooi beeld op Instagram van Marleen Merckx – beter bekend als Simonneke in ‘Thuis’. Uit een foto is duidelijk dat ze bezoek heeft gekregen op de set van tv-dochter Leen Dendievel (38), die jaren Kaat speelde in de soap. Geen spoiler weliswaar, want het is geen stiekeme hint op een terugkeer.

“En daar kregen wij plots bezoek! Ons Kaat! Ons Leen! Het blijft een schoon madam he!” En of Merckx blij was om Leen Dendievel nog eens terug te zien. De actrice is langsgekomen op de set, en heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om te poseren op de foto met ook nog Mathias Vergels (Lowie) en Christophe Haddad (Bob).

Voor de fans die nu hopen dat Kaat een comeback maakt in de reeks op televisie, is er echter slecht nieuws. Een terugkeer van het personage staat momenteel niet op de planning. Haar bezoek valt wel toevallig samen met het moment waarop ze weer ter sprake komt in de reeks. Simonne zocht immers haar toevlucht bij haar dochter na de breuk met Frank.