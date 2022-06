Mighty Mike doet het! Michael van Gerwen overleeft matchdart van Cullen en wint Premier League of Darts

Michael van Gerwen is een ijskoude kerel. Na anderhalf jaar wachten heeft Mighty Mike weer een major te pakken, en hoe! De finale tegen Joe Cullen was er geen voor hartenlijders. Tot 10-10 wilden geen van beide tenoren mekaar een centimeter lossen. De allerlaatste leg moest voor de beslissing zorgen en daarin bleef de Nederlander het coolste.

Dat de finale een duel ging worden tussen Van Gerwen en Cullen lag al halverwege de halve finales zo goed als vast. Mighty Mike kende geen enkel probleem met Wade na een machtige eindsprint van de Nederlander: 10-4.

Ook Cullen ging al fluitend naar de finale. Clayton was geen partij: pas in de zevende leg kon de Welshmen voor het eerst tegenprikken, maar het kalf was toen al lang verdronken. Eindstand, ook daar: 10-4.

Epische finale

De finale beloofde er dus één te worden om duimen en vingers van af te likken. Bij een 4-6-voorsprong voor Michael van Gerwen leek de Nederlander een kloofje te hebben geslagen, maar Cullen klauwde terug. Van 4-6 ging het in geen tijd naar 7-6, maar ook Might Mike panikeerde niet. Nek aan nek gingen de twee tenoren richting 10-10 en een deciding leg.

Daarin kreeg Joe Cullen één kans voor de titel te pakken maar zijn dubbel strandde aan de verkeerde kant. Een ijskoude Van Gerwen nam het geschenk in dank aan en maakte met z’n eerste matchdart een einde aan de wedstrijd: 10-11! Tranen van geluk bij Van Gerwen en tranen van teleurstelling bij Cullen die de arena wel verliet met een staande ovatie van het Berlijnse publiek.