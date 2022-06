Vrenz Bleijenbergh speelt NBA Summer League bij Phoenix Suns

“Ik vertrek over tien dagen naar Amerika. Eerst nog enkele workouts, een tussenstop in Dallas en dan naar Phoenix om bij de Suns de NBA Summer League voor te bereiden,” aldus de 2m11 grote Antwerpse shooting guard die komende zomer zijn NBA-droom probeert waar te maken. De ex-speler van Telenet Giants Antwerp en de Belofte van het Jaar van 2021 was het afgelopen seizoen bij Real Betis Sevilla aan de slag en ook een tijdje in de in de NBA G-League en bij de Windy City Bulls, de opleidingsploeg van Chicago Bulls.

De voorbije weken werd hij onder handen genomen door physical-trainer Koen Embrechts en nam ook Willy “Keizer” Steveniers hem individueel onder handen. “Er is al wat spiermassa toegenomen, maar ik wil vooral mijn “feeling” niet verliezen. Deze zomer kan voor mij cruciaal zijn om mijn ambitie richting NBA waar te maken. Ik vertrek met veel honger en goesting naar de VS en zie wel waar ik uitkom,” aldus nog Vrenz Bleijenbergh.

Het Belgisch toptalent is door zijn deelname aan de NBA Summer League niet beschikbaar voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Lions. Op 30 juni in de mons.arena tegen Slovakije en op 3 juli in Servië.