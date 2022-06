Amerikaanse beurzen hard onderuit door rentevrees

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag fors lager gesloten. Ook vrijdag was er al een stevige verliesbeurt. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente steviger gaat verhogen dan eerder was verwacht.

Later deze week komt de Fed, die al is begonnen met het opvoeren van de rente, met een nieuw rentebesluit. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht voor aandelenbeleggingen.

Vooral de waarderingen van technologiefondsen komen daardoor onder druk te staan. Dat bleek bijvoorbeeld uit de neergang van de Nasdaq. De techbeurs leverde 4,7 procent in tot 10.809,23 punten. De Dow-Jonesindex ging 2,8 procent omlaag tot 30.516,74 punten.

De breed samengestelde SP 500 werd 3,9 procent lager gezet, op 3749,63 punten. Dat is de laagste stand sinds januari vorig jaar en meer dan 22 procent lager dan het hoogste punt van dit jaar.

Techbedrijven zakten stevig. Zo stond Apple, dat 3,8 procent inleverde, in een jaar niet zo laag. Tesla verloor ruim 7 procent en Amazon 5,5 procent. Google-moeder Alphabet, Twitter en Facebook-moeder Meta Platforms verloren tot 6,5 procent. Die bedrijven moeten meer doen tegen nepaccounts en nepvideo’s om boetes van de Europese Commissie te ontlopen, meldde persbureau Reuters.

Cryptofondsen verloren door problemen in de sector. Niet alleen dalen cryptomunten al enige tijd hard, zo staat bitcoin onder de 24.000 dollar, maar ook zijn er een aantal bedrijven die in de problemen zijn gekomen. Zoals het niet-beursgenoteerde Celsius Network. Dat leidde tot onrust bij beleggers die crypto toch al als risicovol zien.

Cryptobeurs Coinbase zakte ruim 11 procent door de aanhoudende koersdalingen van cryptomunten. Cryptobank Silvergate Capital verloor haast 17 procent door de waardedaling van de crypto’s. Ook Microstrategy had last van de koersval van bitcoin en zakte ruim 25 procent. Het softwarebedrijf had per eind maart meer dan 129.000 stuks bitcoin in bezit en verloor daar zo’n 1 miljard dollar op.

Astra Space kelderde een kleine 24 procent. De lancering van een raket van het ruimtevaartbedrijf liep dit weekeinde niet goed af en een stel NASA-satellieten kon daardoor niet in een baan om de aarde worden gebracht.

De euro was 1,0411 dollar waard, tegen 1,0431 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 120,83 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 122,08 dollar per vat.