“Zonnige dag met namiddag wat dunne sluierbewolking”

Vandaag wordt het in Limburg een zonnige dag. In het tweede deel van de namiddag komt er slechts wat dunne hoge sluierbewolking opzetten vanuit het zuidwesten.

Rond 14 uur zal de UV-waarde pieken tot niveau 7. Tussen pakweg 11 en 17 uur is het daarom belangrijk om niet te lang onbeschermd in de zon te vertoeven. Aangezien de UV-waarde los staat van de temperatuur is het risico op zonnebrand al sterk afgenomen op het moment dat we tussen 17 en 18 uur de hoogste temperatuur bereiken. Dat zal dan een waarde zijn in de buurt van 23 of lokaal 24°C.

Er zal een zwak briesje uit het oosten waaien.

In de nacht naar woensdag blijft het licht bewolkt tot helder. Ideale omstandigheden dus om te kunnen genieten van de volle maan. De temperatuur zakt naar een minimum tussen 10 en 12°C.

