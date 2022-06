Ronnie O’Sullivan: “Snooker zou de laatste sport zijn die ik mijn kinderen zou aanraden om zelf te doen”

Ronnie O’Sullivan is allicht het grootste genie dat ooit een keu in zijn handen heeft gehad, maar toont zich regelmatig een koel minnaar van de sport waarvan hij het grootste uithangbord is. Zo toonde de 46-jarige Brit zich maandag erg pessimistisch wanneer hij gevraagd werd naar de toekomst van het snooker. “Het snooker bevindt zich in een moeilijke positie. Voetbal, tennis, golf… er zijn zo veel grotere sporten. Als je nu een ouder bent en je zoekt een sport voor je zoon of dochter, zou jij dan snooker kiezen? Allicht niet. Het is moeilijk om enthousiast te worden over snooker. Je weet dat ik gek ben van snooker, ik heb het heel mijn leven gespeeld. Maar ik ben ook een vader en ik denk dat als ik mijn kinderen raad zou geven om een sport te kiezen, dan zou snooker allicht dat de laatste sport zijn die ik wou dat ze spelen. Ik zou hen zeggen: probeer eens tennis, of golf, voetbal of zelfs atletiek. Snooker heeft het moeilijk.”

The Rocket ziet heil in het grote buitenlandse geld om de snooker-sport opnieuw een boost te geven. “Dat zou fantastisch zijn. Je hebt iemand nodig met een grote zak geld, zoals de Saudi‘s of investeerders uit China. Die kunnen misschien de komende vijf jaar honderd miljoen investeren. Dan is de toekomst van de spelers verzekerd.”

O’Sullivan werd begin mei voor de zevende keer wereldkampioen, maar dat was blijkbaar niet van harte. “Ik heb er niet van genoten. Ik heb al lang geleden besloten dat als iets me te veel druk gaf, het dan beter zou zijn dat ik zou verliezen en iemand anders het zou gunnen. Dat gebeurde ook tijdens het WK. Maar ik had een film crew die me volgde voor een documentaire, dus daarom deed ik toch mijn best. Ik won omdat ik me anders slecht zou voelen voor de tv crew, niet omdat ik zelf wou winnen.”