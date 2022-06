Vijf bestuurders van elektrische step betrapt op rijden onder invloed

Bij een grote controle op rijden onder invloed van drank en/of drugs in Brussel zijn in totaal 62 bestuurders betrapt. Daarbij ook drie fietsers en vijf mensen op een step.

De controle vond plaats aan het Poelaertplein, de Belliardstraat en aan de Boudewijnlaan in Brussel. In totaal werden daar dit weekend 1.176 bestuurders gecontroleerd. Vijf zaten zo ver boven de limiet dat ze onmiddellijk hun rijbewijs moesten afgeven voor 15 dagen. Ze zullen zich later voor de politierechter moeten verantwoorden.

Nog eens vijf testten positief op drugs en kregen eveneens een rijverbod opgelegd.

Nog eens 26 bestuurders bliezen positief en moesten hun voertuig 6 uur aan de kant laten staan. Tot slot mochten ook 26 bestuurders hun voertuig 3 uur niet meer besturen omdat ze iets te veel gedronken hadden.

Bij die 62 bestuurders waren er ook drie fietsers en vijf bestuurders van een elektrische step. Voor hen gelden dezelfde regels als voor andere weggebruikers. Ze krijgen een boete en moesten te voet verder.

De Brusselse politie heeft de controles op elektrische steps verstrengd in de hoop zo het aantal zware ongevallen te doen dalen.